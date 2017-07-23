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Турция и Египет обсудили ситуацию в Иерусалиме

 

Министры иностранных дел Турции и Египта Мевлют Чавушоглу и Самех Шукри обсудили в воскресенье по телефону ситуацию с введением новых мер безопасности на Храмовой горе в Иерусалиме, сообщает газета Hurriyet со ссылкой на дипломатические источники.

Накануне глава МИД Турции также провел переговоры по этому вопросу с коллегами из Пакистана, Узбекистана и Иордании.

Напомним, что в Иерусалиме сохраняется напряженная обстановка. Четверо палестинцев погибли, десятки получили ранения во время волны протестов против новых мер безопасности, введенных Израилем на Храмовой горе — одной из главных святынь города. Пятница стала кульминацией выступлений местной мусульманской общины, недовольной установкой металлоискателей у третьей по значимости святыни ислама, где стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра.

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