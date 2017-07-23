Возвращаясь из Баку, бывший мэр Тбилиси попал в ДТП

Бывший мэр Тбилиси Вано Зоделава находится в тяжелом состоянии после масштабной автомобильной аварии на окраине грузинской столицы. Вано Зоделава попал в ДТП, возвращаясь из Азербайджана, сообщает «Кавказский узел».

Сегодня, 23 июля, стало известно, что он стал участником ДТП, произошедшего в ночь на 22 июля в районе Квемо Поничала. На дороге столкнулись автомобили марок «Мерседес», «Хонда» и «Опель». Водитель «Опеля» скончался на месте.

60-летний экс-мэр, возвращавшийся в Грузию из Азербайджана, во время аварии получил серьезные травмы. Он доставлен в клинику New Hospitals в Тбилиси, где ему провели трепанацию черепа. В настоящее время Зоделава находится в реанимационном отделении больницы.

По данным агентства «Новости - Грузия», уголовное дело возбуждено по статье «нарушение безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти человека». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет.

Вано Зоделава занимал должность мэра Тбилиси с 1998 по 2004 год.