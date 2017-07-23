Армяне преследуют израильских политиков

Армяне во всем мире озабочены тесными отношениями между Израилем и Азербайджаном. Все большее сближение этих стран уже изменило баланс между Арменией и Азербайджаном в пользу Баку, что и показали военные столкновения в Нагорном Карабахе в апреле 2016 года, инициированные Арменией. Азербайджанские войска отреагировали, используя передовое оружие и современные системы управления, и отбили часть ранее оккупированных земель. Об этом в своей статье в издании Jewish Press написал израильский аналитик, сотрудник Центра Бегин-Садат и Университета Бар Илан Александр Муринсон.

Поводом для выступления Муринсона стала кампания, развязанная армянскими активистами против Шимона Ланкри, мэра города Акко, в адрес которого посыпались угрозы из-за его позиции в связи с массовым убийством азербайджанцев в 1992 году в Ходжалы.

«В Израиле проживает 20 тысяч армян, многие из которых имеют престижные профессии… Они политически активны и, несмотря на небольшую численность, имеют влияние на ультралевых, возглавляемых такими обструкционистами, как член кнессета (парламента Израиля) Захава Галион, для которой глубокая близость к Армении заслоняет лояльность и ответственность перед Израилем», - пишет Муринсон.

Израильский аналитик напоминает, что в Ходжалы армянскими силами были убиты сотни азербайджанских мирных жителей.

«Несмотря на официальные армянские опровержения, факты, связанные с резней в Ходжалы, подтверждают и «Хьюман Райтс Вотч» (HRW) и другие организации», - отметил эксперт.

По его словам, не секрет, что Израиль и Азербайджан поддерживают тесные двусторонние связи. «Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал двусторонние отношения между Азербайджаном и Израилем, подобными айсбергу - 90% под водой», - указывает автор.

Азербайджан является ключевым партнером Израиля в регионе Южного Кавказа и Центральной Азии. Отношения между двумя странами продолжают неуклонно развиваться, в том числе и в военной сфере: «Израиль приобретает около 40% необходимого объема нефти из Азербайджана, в то время как Азербайджан покупает современные виды оружия. По общему мнению, Баку приобрел даже знаменитую израильскую противоракетную систему «Железный купол» для укрепления своей обороны и защиты населенных пунктов от ударов с армянской стороны».

Аналитик отмечает, что нельзя допускать открытых угроз израильским общественным деятелям политическими активистами из армянской общины. «В конце концов, для Израиля важны тесные двусторонние отношения с Азербайджаном», - подчеркнул Александр Муринсон.