Христиане Вифлеема провели акцию в защиту мечети Аль-Акса

Христиане Вифлеема провели в воскресенье акцию солидарности в защиту Иерусалимской мечети Аль-Акса. Об этом сообщило палестинское агентство WAFA. По его информации, митинг состоялся на площади перед базиликой Рождества Христова, передает ТАСС.

"Палестинские христиане и мусульмане были и остаются одним народом и будут защищать Иерусалимские святыни, которые являются их национальным достоянием", - заявил собравшимся официальный представитель движения "Аль-Харак аль-Масихи" Джаляль Бурхум.

В свою очередь, министр по делам христиан в правительстве автономии Зияд аль-Бандак обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в стремлении "перевести палестинский конфликт из политического в религиозное русло".

"Наша акция - это послание мировой общественности о том, что христиане и мусульмане Палестины объединены общей борьбой за избавление от оккупации", - сказал он.