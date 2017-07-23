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Закрытые переговоры Эрдогана с королем Салманом

 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в Джидде с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдулазизом, сообщает Anadolu.

Лидеры двух стран встретились во дворце «Селам» за рабочим обедом. Президент Турции и саудовский король провели также встречу с участием делегаций. Обсуждения прошли в закрытом для прессы режиме.

Глава турецкого государства находится в Саудовской Аравии в рамках турне по странам Персидского залива.

Эрдогана сопровождают его супруга Эмине Эрдоган, глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр экономики Нихат Зейбекчи, министр энергетики и природных ресурсов Берат Албайрак, министр национальной обороны Нуреттин Джаникли, глава Генштаба ВС Турции Хулуси Акар и глава Национальной разведывательной организации (MIT) Хакан Фидан.

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