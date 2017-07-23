Иран и Ирак подписали договор о военной помощи

Министр обороны Ирака Ирфан аль-Хаяли и его иранский коллега Хосейн Дехган подписали протокол об усилении оборонного и военного сотрудничества, передает Press TV.

В соответствии с текстом документа, подписанного в Тегеране, стороны условились об обмене опытом в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, улучшении безопасности границ и предоставлении военным силам друг друга военной, технической и логистической поддержки.

Министр обороны Ирана отметил необходимость более тесного сотрудничества для предотвращения распространения террористических группировок в регионе.