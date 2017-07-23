Понимаю первую реакцию читающего эти строки азербайджанского читателя: и наша экономика тоже? Увы, как и российская. Куда от этого денешься... Хуже того - финансовый взрыв вовсе не исключаем. Это следует из отчета влиятельного Института международных финансов (Institute of International Finance, IIF), объединяющего более полутысячи участников финансового рынка из разных стран. Он оценил размер совокупной задолженности в мире, включив в этот параметр практически все, что можно - долги правительств, банков, корпораций и домохозяйств. Результат получился ошеломляющим - $217 трлн: это новый мировой рекорд по долгу. Но обо всем по порядку.

Чем он грозит всем и каждому

По сравнению с прошлым годом показатель вырос на $600 млрд — главным образом за счет бурных заимствований развивающихся стран.

В это трудно поверить, но полученная цифра составляет 327% глобального ВВП по итогам первого квартала 2017 года. Это значит, что вся мировая экономика должна без перерыва работать три года и три месяца только для того, чтобы покрыть накопившееся долговое бремя. Но поскольку такой сценарий невозможен, и долг, без сомнения, и дальше будет нарастать, остается констатировать печальный факт: мировая финансовая система представляет из себя глобальную пирамиду, которая постоянно грозит масштабным обрушением.

И когда мы переживаем из-за периодических экономических кризисов, похоже, на самом деле мы должны радоваться тому, что они не происходят постоянно. Ведь мировая экономика буквально стоит на пороховой бочке колоссального долга, способной в любой момент взорваться. Авторы исследования из IIF предупреждают, что увеличение долга — серьезный фактор риска, который может создать препятствия для долгосрочного роста и, как следствие, риски для финансовой стабильности отдельных стран.

При этом самый резкий прирост долга за год продемонстрировали две крупнейшие экономики мира - США и Китай: в обеих странах рост составил по $2 трлн (это, между прочим, выше, чем весь годовой ВВП России). В результате, долговое бремя Китая достигло $32,7 трлн, а в США - превысило $63 трлн. Сейчас отношение госдолга к ВВП в США составляет 106,7%, а сам долг превышает $19,9 трлн.

В Китае же резкое увеличение долгов уже стало отрицательно сказываться на суверенной кредитоспособности. В конце мая то же агентство Moody’s впервые с 1989 года понизило суверенный кредитный рейтинг Китая, объяснив свое решение медленными темпами реформ, а также большими долгами страны. По оценке IIF на май 2017-го, совокупный долг КНР превзошел 304% ВВП. В нелучшем положении пребывают и многие из тех стран, которым казалось бы ничто не угрожает.

Судите сами: задолженность Бразилии увеличилась на $600 млрд, до $3,6 трлн, Индии — на $200 млрд, до $2,9 трлн. Быстрее же всего отношение долга к ВВП росло, помимо Китая, в Чили, Колумбии и… Турции. Да, дорогой читатель, нашей любимой и такой успешной во всем Турции…

Увы, это и есть кризис…

Как относиться к ошеломляющим данным тотальной мировой задолженности? По мнению старшего экономиста банка ING Карстена Бржески, высокий уровень долга говорит о том, что кризис еще не завершен окончательно ни в США, ни в еврозоне, ни в Азии.

Международное рейтинговое агентство Fitch предупреждает, что растущее долговое бремя представляет собой серьезную угрозу мировой финансовой стабильности. По словам Джеймса Маккормака, руководителя департамента суверенных и наднациональных рейтингов Fitch, из-за высокой задолженности страны - как развитые, так и развивающиеся - «подвержены изменению глобальной системы процентных ставок».

«Значение имеет не размер долга, а процентные ставки, - уточняет эту мысль главный экономист Renaissance Capital Чарльз Робертсон. - Даже самый низкий уровень долга может стать непосильным для заемщика, если процентные ставки слишком высоки». Когда глобальные процентные ставки находятся на низком уровне, высокий уровень долга может считаться приемлемым. Ключевой риск, если брать в расчет актуальные уровни долга, заключается в рецессии (и как следствие, в невозможности выплатить долг) или повышении процентных ставок в результате рецессии, добавляет эксперт.

Москва и Баку в зоне риска

Между тем, к числу стран, в которых долговое бремя снизилось, исследователи отнесли и Россию. Из четырех компонентов долга, которые измеряет IIF, у России за последние четыре квартала вырос лишь госдолг — с 15,9% до 16,3%. И все же в целом, в России весьма благополучная долговая ситуация. Страна имеет самый низкий показатель по соотношению госдолга к ВВП (менее 17%) среди всех государств «большой двадцатки». Благодарить за это Москва должна ту финансовую политику, что проводил в «тучные» нулевые годы (когда нефть росла в цене, а время кризисов еще не пришло) многолетний соратник президента Путина Алексей Кудрин, возглавлявший Минфин. Он настоял на том, что правительство должно сверхдоходы от нефтяного экспорта активно направлять в первую очередь на погашение внешних долгов, что и было проделано. В результате такого подхода в настоящее время у российской экономики, разумеется, остается множество проблем, но проблема внешней задолженности среди них не числится и, как следствие, дефолт по международным обязательствам ей не грозит.

Ситуация с долгом Азербайджана тоже отнюдь не критическая. Согласно азербайджанским источникам, по состоянию на 1 апреля 2017 года государственный долг страны достиг 19 млрд. манатов. Большую часть из них (11,9 млрд манат или $7 млрд) составляет внешний государственный долг. Его доля оценивается в 18% ВВП, а общий размер госдолга находится в диапазоне от 25% до 30% ВВП. По мировым меркам, это весьма скромный показатель.

И в этом заключается серьезный шанс на развитие и для Москвы, и для Баку. Не секрет, что наши страны в предыдущие два года столкнулись с серьезными экономическими трудностями — главным образом из-за драматического падения цены на нефть в конце 2014-го. Теперь экономики России и Азербайджана потихоньку выкарабкиваются из кризиса, но для решительного рывка нужны серьезные инвестиции. Изыскивать их внутри страны сложно — нефть так и не выросла в цене, денег не хватает, бюджеты верстаются с дефицитом. Одно из возможных решений — привлечение заемных средств на внешних рынках. И для Москвы, и для Баку — это весьма перспективный путь, учитывая их сравнительно невысокое долговое бремя: деньги под будущий рост можно спокойно занимать.

Для России, правда, эта процедура затруднена из-за международных санкций, наложенных после присоединения Крыма. Но это уже совсем другая история, к долгам никакого отношения не имеющая... Важно то, что Россия и Азербайджан сохраняют хорошие шансы на развитие…