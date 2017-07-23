Издание GreeleyTribune рассказывает об американском баскетболисте Джордане Дэвисе, который получил гражданство Азербайджана и стал ведущим игроком молодежной сборной нашей страны.

Американское СМИ информирует о деталях перехода Джордана под знамена Азербайджана; есть и высказывания самого баскетболиста.

«Джордан Дэвис не знал, как произносится слово «Азербайджан», - пишет GreeleyTribune. - Тем не менее, он стал псевдогражданином этой страны и играет за нее. Что будет дальше? Дэвис поселится в замке и станет нефтегазовым магнатом? Вряд ли. Играя в баскетбол за богатую страну, он очень старается, чтобы стать известным. Дэвис, который учится в Университете Северного Колорадо, был встречен в Азербайджане с распростертыми объятиями.

В первых пяти играх чемпионата Европы в дивизионе «В» Дэвис набирал соответственно 34, 31, 22, 16 и 26 очков. За это он получил больше похвал, чем вы можете себе представить. Жизнь хороша для Дэвиса, который проводит свои летние каникулы далеко от дома, в румынском городе Орадя (там проходит чемпионат Европы – haqqin.az).

Девятидневный турнир закончится в воскресенье, после чего Дэвис проведет почти сутки в самолетах на пути в свой родной Лас-Вегас, а затем в университетский городок.

«Это нечто иное, когда ты играешь за другую страну, зная, что тебя с ней ничего не связывает, - говорит 20-летний баскетболист. – Чемпионат Европы в дивизионе «B» - отличное соревнование. Оно, конечно, не такое, как в высшем дивизионе, но здесь есть ребята, которые играли там, и уровень конкуренции достаточно высок».

«Сначала Дэвису следовало научиться произносить название своей новой кратковременной страны, - продолжает GreeleyTrbune. - Очень помог интернет. Это – А-зер-бай-джан! В конце концов Джордан даже связался с баскетболистами сборной Азербайджана, которые говорят по-английски.

Затем надо было получить гражданство. Правила Международной федерации баскетбола позволяют странам заявлять одного натурализованного игрока. Дэвис отвечал всем требованиям. Он быстро узнал, что Азербайджан расположен в регионе Южного Кавказа, между Юго-Западной Азией и Юго-Восточной Европой. Азербайджан был первым демократическим государством в мусульманском мире.

Дэвис понимал, что у него в Азербайджане будет языковой барьер.

«Большая часть команды говорит по-английски, - рассказывает 194-сантиметровый разыгрывающий. - Когда им надоедает говорить по-английски, есть люди, которые переводят мне».

Американцы, партнеры по университетской команде подшучивали над Дэвисом. Говорили, что играя за Азербайджан, он нарушает правила американской студенческой лиги и его посадят в тюрьму. На самом деле, конечно, никаких правил Дэвис не нарушал. Его остановка в Азербайджане может повысить его шансы заиграть на профессиональном уровне, так как за ним будут следить европейские тренеры.

«Я решил пожертвовать временем, которое я мог провести с семьей. Я это сделал ради своей профессиональной карьеры, которая еще не началась», - заявил баскетболист.

У американца есть подруга Лакия Барбер и 7-месячная дочка Жординн. Джордан убедил подругу и свою маму, что Азербайджан расположен достаточно далеко от раздираемых войной стран и что он едет в безопасное место», - пишет американское издание.

Добавим, что в Румынии на чемпионате Европы в дивизионе «B» сборная Азербайджана провела шесть матчей, в которых одержала одну победу и потерпела пять поражений, заняв 19-е место среди 21 сборной.