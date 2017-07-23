Под Мосулом уничтожены три главаря ИГИЛ

Три высокопоставленных главаря "Исламское государство" были уничтожены под Мосулом, сообщили в иракском народном ополчении, передает РИА Новости.
"Бойцам удалось опознать тела террористов, убитых в западном Мосуле 20 июля во время попытки пробраться в тыл ополченцев, и это Абу Иман, руководивший так называемой "исламской полицией" в Телль-Афаре, Абу Абд Заизия, отвечавший за вербовку смертников, а также Насер Абдалла Ходер аль-Бадрани, планировавший деятельность подпольных ячеек ИГИЛ", — говорится в заявлении ополчения.