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Под Мосулом уничтожены три главаря ИГИЛ

 

Три высокопоставленных главаря "Исламское государство" были уничтожены под Мосулом, сообщили в иракском народном ополчении, передает РИА Новости.

"Бойцам удалось опознать тела террористов, убитых в западном Мосуле 20 июля во время попытки пробраться в тыл ополченцев, и это Абу Иман, руководивший так называемой "исламской полицией" в Телль-Афаре, Абу Абд Заизия, отвечавший за вербовку смертников, а также Насер Абдалла Ходер аль-Бадрани, планировавший деятельность подпольных ячеек ИГИЛ", — говорится в заявлении ополчения.

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