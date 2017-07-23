В Набрани 24-летний Абдуллаев найден мертвым

В Хачмазском районе в Набрани в одном из центров отдыха было обнаружено тело 24-летнего жителя Баку Ниджата Абдуллаева, передает АПА.
Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины смерти молодого человека.
В Хачмазском районе в Набрани в одном из центров отдыха было обнаружено тело 24-летнего жителя Баку Ниджата Абдуллаева, передает АПА.
Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины смерти молодого человека.
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