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Акция протеста в Анкаре: десятки задержанных

 

Полиция задержала в Анкаре 61 участника акции протеста против ареста двух преподавателей, ранее уволенных и объявивших в связи с этим голодовку, сообщает телеканал CNN Turk.

Ранее турецкий суд арестовал преподавателей Нурийе Гюльмен и Семиха Озакчу, объявивших голодовку в знак протеста против своего увольнения в рамках чистки после попытки переворота в июле прошлого года. Согласно решению суда, они действовали по поручению леворадикальной экстремистской группировки "Революционная народно-освободительная партия — фронт", запрещенной в Турции.

Отмечается, что полиция потребовала от участников несанкционированной акции на площади Кызылай в центре турецкой столицы разойтись, а когда они отказались — применила водометы и слезоточивый газ для разгона протестующих.

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