Убит один из основателей группировки "Джебхат ан-нусра"

Один из основателей террористической группировки "Джебхат ан-нусра" Абу Мухаммад аль-Джулани найден мёртвым в своём доме в пригороде Идлиба. Как сообщают местные СМИ, по одной из версий, его могли отравить ядом, передает Life.

В ряде других источников сообщили о том, что аль-Джулани мог скончаться после болезни или из-за сердечного приступа. В любом случае все сходятся на том, что террорист действительно мёртв.

В мае этого года Госдепартамент США обещал 10 миллионов долларов в качестве вознаграждения за информацию об Абу Мухаммаде аль-Джулани. Его обвиняли в организации множества террористических атак по всей Сирии, жертвами которых нередко становились гражданские лица.