Новый виток скандала в расследовании возможных связей президента Трампа, его родственников и высокопоставленных чиновников с Россией вновь породил волну прогнозов и догадок в отношении возможности начала процедуры импичмента против 45-го президента США.

Разоблачения сыплются как картошка из гнилого мешка. Не успели американцы переварить информацию о попытках сына президента Дональда Трампа-младшего получить компромат на главную соперницу своего отца во время избирательной кампании Хиллари Клинтон из рук сомнительной российской адвокатши, к тут же последовали сообщения американских СМИ, что Дональд-старший знал об этой встрече своего отпрыска. Засим выяснилось, что назначенный президентом генпрокурор Джеффри Сешнс не только встречался с российским послом в США Сергеем Кисляком, но и обсуждал с ним предвыборную кампанию Трампа и будущее американо-российских отношений.

Кисляк, который только что дал отвальную в Вашингтоне для друзей России и собирается в ближайшие дни покинуть американскую столицу, делал, то, что предписано послу. Сешнс нарушил закон и, кроме того, соврал конгрессменам о том, что ничего такого с послом не обсуждал. Но в отставку тем не менее он не собирается.

Какие новые жареные факты, дискредитирующие Трампа и его людей мы получим завтра?

"Скорей бы эти четыре года закончились"

Трамп-младший выступил с неожиданным признанием в интервью журналу People. Он сказал, что чувствует себя "жалким" и хочет, чтобы эти четыре года - президентский срок его отца - "поскорее закончились".

Действительно у президента Трампа дела обстоят хуже некуда. Его рейтинг через полгода после прихода в Белый дом скатился до 36 процентов. Это - самый низкий уровень поддержки лидера в Америке за последние семь десятилетий. Предшественник Трампа, Барак Обама через полгода после инаугурации, в условиях жесточайшего финансового и экономического кризиса имел рейтинг на 22 процента выше, чем его сменщик.

Трамп с неповторимым самолюбованием утверждает, что он велик, неповторим и работает на благо США не покладая рук. "Ни один президент не сделал больше за это время, чем я, - говорит он. - Кто провел больше законов, кто сделал столько вещей, сколько мы?"

Британская газета Guardian пишет, что среди законодательных актов Трампа числятся переименование названия госпиталя для ветеранов в Паго-Паго, что находится в американском Самоа, а также назначение трех членов совета директоров в Смитсониевский институт в Вашингтоне, который патронирует, в частности сеть музеев.

А как же широко анонсированные Трампом инфраструктурные проекты, как его обещанная налоговая реформа, как клятвенное обещание похоронить Obamacare, реформу здравоохранения Обамы? Как, наконец, печально известная стена на границе с Мексикой? Налоговой реформе в ближайшие месяцы и даже годы не будет никакой, атака на Obamacare захлебнулась в конгрессе, стена не строится и вряд ли когда-либо будет возведена.

Но есть другие достижения. Америка при Трампе вышла из Парижского договора по климату (а мы будто не видим, что происходит с погодой этим летом по всему миру), поставив США на одну доску с двумя другими противниками этого соглашения - Сирией и Никарагуа. Трамп восстановил против себя почти всю Европу с ее неформальным лидером - Германией, а глобальное доверие всего мира к США за его первые полгода упала на 42 процента. В той же Германии после прихода Трампа лишь 22 процента немцев стали считать, что США заслуживают доверия в качестве партнера Берлина.

Единственным мировым лидером, который выиграл от победы Трампа, считают по обе стороны океана, стал Владимир Путин.

Кремлевские пропагандисты не устают использовать слово "паранойя", говоря о нападках либеральной американской прессы на Трампа в связи с его предполагаемой любовью к России и ее лидеру. Возможно, что действительно имеет место какой-то перехлест. Но как должна пресса относиться к своему президенту, добрая половина команды которого общалась с представителями России в неформальной обстановке?

Что приходит в голову тамошним наблюдателям, которые видят, как сам Трамп, уже после своей двухчасовой беседы с Путиным, сидя за столом вместе с лидерами "двадцатки" на ужине во время G20 в Гамбурге начинает посылать некие сигналы российскому руководителю, типа, мы с тобой, Владимир, вместе, одна команда. "Положительная химия", говорит об отношениях Трампа и Путина глава внешнеполитического ведомства Америки Рекс Тиллерсон. Но, по мнению председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Джозефа Данфорда, Россия в военном отношении остается «самой серьезной угрозой» из всех государств, представляющих опасность для США. Как это все сочетается? И не в этом ли настоящая паранойя?

На "расстоянии вытянутой руки"?

Немецкая газета Tagesspiegel полагает, что "досрочный уход Дональда Трампа с поста президента перестал быть далекой мечтой на выборах его противников и оказался буквально на расстоянии вытянутой руки".

В самом деле вмешательство иностранных агентов во внутреннюю политику, как это произошло в ходе встречи Трампа-младшего с Натальей Весельницкой является грубейшим нарушением американских законов. Сейчас в США спорят о том, не было ли это государственной изменой. Но насколько реальными является даже в свете этого грозного обвинения возможность импичмента президента Трампа.

No. Nine. Нет. Элементарный математический подсчет показывает, что, по крайней мере, до промежуточных выборов в конгресс в США такой досрочный уход Трампа абсолютно невозможен.

Республиканская партия, к которой принадлежит Трамп располагает в Палате представителей убедительным большинством, у нее там 238 кресел против 193 у демократов. В Сенате у республиканцев 52 мест против 46 (два оставшихся занимают независимые сенаторы). И подавляющее большинство республиканцев остается лояльным президенту Трампу и будет сохранять эту лояльность, даже если его рейтинг покатится дальше вниз. Они понимают, что на кону находится выживание их собственной партии.

При этом, правда, отдельные несогласные утверждают, что сам Трамп гробит Республиканскую партию и всем было бы лучше, если бы его заменили на более традиционного политика, такого например, как вице-президент Майк Пенс. Но их меньшинство. И как полагает всезнающая столичная The Washington Post, "независимо от того, насколько плохо для него складываются дела, Трамп не будет подвергнут импичменту в этом году".

Исторические аналоги также не подтверждают вероятность импичмента. Единственным лидером США, который подвергся этой процедуре, был 17-ый президент Эндрю Джонсон, который правил страной с 1865 года. В 1868 он подвергся импичменту из-за того, что уволил своего военного министра Эдвина Стэнтона, который открыто заявил о своем несогласии с президентом. Сейчас американские СМИ сравнивают ту отставку с увольнением Трампом директора ФБР Джеймса Коми, который также объявил о своем несогласии с президентом по ряду вопросов. Но и тогда Эндрю Джонсон избежал позорной отставки - его противникам не хватило одного голоса в Сенате. Позднее сенатор-республиканец Джеймс Граймс объяснил свою неготовность проголосовать за импичмент. "Я не могу согласиться с тем, чтобы разрушить гармонию, работающую на благо конституции только для того, чтобы избавиться от неподходящего президента",-сказал он.

Такими же мотивами руководствовались и американские слуги народа, которые не допустили импичмента Билла Клинтона в 1999 году. Тогда за его досрочную отставку по обвинению в препятствованию правосудию проголосовало 228 членов палаты представителей и 206 против, по второму обвинению - во лжи под присягой 221 против 212 против. Но процесс импичмента был заблокирован в Сенате, где у противников Клинтона не нашлось необходимых двух третей голосов. Кстати, рейтинг Билла в ту пору достигал 72 процентов.

Еще одна историческая параллель связана с Ричардом Никсоном, над которым навис дамоклов меч импичмента в 1974 году, но тогда он сам подал в отставку, благоразумно не дожидаясь вердикта законодателей.

Все взоры на промежуточные выборы

Для решения политической судьбы Трампа есть несколько сценариев. Первый - он подобно Никсону под давлением разоблачающих его скандалов уходит в отставку. Но это наименее вероятный из всех путей. Классический нарциссист, как и все лидеры с диктаторскими замашками, Трамп до сего времени ни разу не признавал своей вины за те или иные действия, зато неоднократно заявлял о своей непогрешимости. Его досрочная в результате отставка в результате импичмента до осени 2018 года также не представляется возможной, несмотря на все уверения известного сенатора Джона Маккейна о том, что нынешние скандалы вокруг Трампа "достигают уровня Уотергейта". Однако главным является то, что каждый республиканец перед тем, как голосовать за импичмент, подумает, насколько эта отставка повредит его собственной карьере. И придет к выводу, что лучше оставить все так, как есть.

Но представим себе, что может произойти после промежуточных выборов в конгресс. У демократов есть хорошие шансы отвоевать себе большинство в палате представителей. И у них формально появится довольно много поводов для начала процесса импичмента -многочисленные встречи людей Трампа с российскими представителями, сомнительные финансовые сделки президента, случаи препятствования правосудию с его стороны. И почти наверняка можно предположить, что вопрос об отставке президента будет поднят уже не одним конгрессменом, как сейчас, а сравнительно многочисленной группой членов палаты.

Но пройдет ли эта инициатива через сенат? Сейчас нет никаких оснований считать, что демократы победят и в верхней палате конгресса. И уже совсем сомнительно, что противники Трампа смогут набрать там две трети, необходимые для импичмента. Конечно, если нынешний лидер не вытворит что-нибудь из ряда вон выходящее.

Сделать Россию великой!

Таким образом, наш прогноз состоит в том, что Трамп будет находиться в Белом доме полные четыре года, как бы его сын не хотел, чтобы они побыстрее закончились. Но тогда возникает другой вопрос - с какой повесткой Трамп пойдет на перевыборы в 2020 году? Почти наверняка можно утверждать, что с внешнеполитической. Что лучше всего может претворить в жизнь его главный лозунг "Сделаем Америку вновь великой!" чем маленькая военная победа? И сравнительно безопасные, по крайней мере для Соединенных Штатов враги у Трампа есть - Иран, Северная Корея.

Но пока Дональд Трамп делает великой не Америку и не себя, а совсем другую страну и другого лидера. "Политика Трампа может привести к тому, что Россия снова станет великой", - заявил на днях на конференции по безопасности в штате Колорадо бывший директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер.

И, вполне возможно, что так оно и будет. Если, конечно Трамп не решится посостязаться в величии с самим Владимиром Владимировичем. И тогда нынешний замысел 45-го президента, который, по мнению его противников, заключается в том, чтобы взорвать существующий миропорядок может принять совсем уж неожиданный поворот.