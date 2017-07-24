Боевики радикального движения "Талибан" взяли на себя ответственность за совершенный в понедельник теракт в Кабуле, унесший жизни 24 человек. Об этом сообщает агентство Pajhwok.

Ранее стало известно также о 42 пострадавших в результате подрыва начиненного взрывчаткой автомобиля в западной части Кабула.



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По меньшей мере 24 человека стали жертвами подрыва автомобиля, начиненного взрывчаткой, в столице Афганистана, еще 42 получили ранения. Об этом сообщает в понедельник Agence France-Presse со ссылкой на представителя МВД страны.

Ранее стало известно о 20 погибших в результате происшествия. По данным AFP, целью террористов был микроавтобус, перевозивший сотрудников министерства горнорудной промышленности и нефти. Как добавляет Associated Press, все погибшие были мирными жителями.

Взрыв произошел недалеко от дома афганского политика, заместителя главы исполнительной власти Хаджи Мохаммада Мохакика. Ни одна из группировок в настоящее время не взяла ответственности за произошедшее.