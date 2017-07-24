В Ясамальском районе Баку горит жилое здание, расположенное по адресу: проспект Иншаатчылар, 44, сообщает АПА.
На место пожара привлечены пожарные расчеты.
В Ясамальском районе Баку горит жилое здание, расположенное по адресу: проспект Иншаатчылар, 44, сообщает АПА.
На место пожара привлечены пожарные расчеты.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.