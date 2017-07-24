Подписаться на уведомления
 

Минобороны Азербайджана опровергло очередную армянскую ложь

 

Минобороны Азербайджана опровергло сообщения армянских СМИ о том, что Вооруженные силы Азербайджана якобы подвергли обстрелу расположенные неподалеку от государственной границы армянские села.

«Распространяя подобные сообщения, правительство Армении преследует цель путем обмана привлечь к своей грязной авантюре разные страны, которые являются ее военными союзниками, а также оправдать провокации, совершаемые в отношении проживающих в приграничных селах мирных граждан Азербайджана», - говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

4167 просмотров


Старости
46 записей камер и 343 свидетеля
46 записей камер и 343 свидетеля Афгана Мухтарлы никто не похищал
Наша погода
Сегодня 29° / 23°
25 Июл 31° / 23°
26 Июл 31° / 23°
27 Июл 33° / 24°

Наши деньги
1 USD   =   1.7012 AZN
1 EUR   =   1.9856 AZN
1 RUB   =   0.0286 AZN

Новостная лента

США заподозрили Россию в борьбе со сланцевой нефтью
Иран вводит новую валюту
В Гёйгеле женщина убила мужа и скрывала труп четыре года фото
Кульминация «сирийского поединка» Знойное Солнце Дамаска-2
Судят сотрудницу SOCAR - «родственницу» вице-президента haqqin.az из зала суда
Террористическая атака в Турции Погиб военнослужащий
В Дагестане задержали двух человек за похищение министра
Опасный вирус заразил сотни приложений в Google Play
МВФ снизил прогноз мировых цен на нефть
В Красноярске заживо сгорели азербайджанцы
Массовая вырубка деревьев в Гахе За дело взялась Генпрокуратура
Израильские военные обстреляли позиции ХАМАС
Саудовская Аравия разблокировала катарские сайты
В Турции резко сократилось число генералов
Теракт в Кабуле: число погибших возросло до 35 Обновлено 11:20
Посольство Азербайджана в ОАЭ переехало на новый адрес
В Барде мужчина жестоко расправился с женой и детьми
КНДР внезапно отменила главный фестиваль страны
Минобороны Азербайджана опровергло очередную армянскую ложь
Атамбаев: «Киргизии угрожали ракетными ударами из-за авиабазы США»
63-летний пенсионер из Азербайджана пытался сорвать соревнования по триатлону
В Баку теща нанесла ножевое ранение зятю
Гражданам США в Венесуэле посоветовали запастись едой и водой
Взрыв на газозаправочной станции в Ереване
Эмин Агаларов: "Никаких вопросов о Трампе"
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться