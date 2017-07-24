Минобороны Азербайджана опровергло очередную армянскую ложь

Минобороны Азербайджана опровергло сообщения армянских СМИ о том, что Вооруженные силы Азербайджана якобы подвергли обстрелу расположенные неподалеку от государственной границы армянские села.
«Распространяя подобные сообщения, правительство Армении преследует цель путем обмана привлечь к своей грязной авантюре разные страны, которые являются ее военными союзниками, а также оправдать провокации, совершаемые в отношении проживающих в приграничных селах мирных граждан Азербайджана», - говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.