КНДР внезапно отменила главный фестиваль страны

Власти Северной Кореи отменили второй в истории страны пивной фестиваль. Об этом сообщило туристическое агентство Koryo Tours, базирующееся в Китае и организующее поездки в КНДР.

Как пояснили представители организации, речь идет о фестивале «Тэдонган», проведение которого было запланировано на август. Мероприятие могло предоставить путешественникам возможность не только попробовать северокорейские сорта пива, но и пообщаться с местными жителями, отметили в Koryo Tours.

Причины отказа от проведения «Тэдонгана» неизвестны. Сотрудники Koryo Tours не ожидают, что Пхеньян разъяснит причину такого решения. Они предполагают, что связано это решение с продолжительной засухой в Северной Корее, ставшей самой сильной за последние 16 лет.

В августе 2016 года власти КНДР организовали первый в истории страны фестиваль пива. Он состоялся в плавучем ресторане в Пхеньяне. Фестиваль за 20 дней посетили более 800 человек.