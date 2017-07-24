Израильские военные обстреляли позиции ХАМАС

Израильские военные обстреляли из танка позиции группировки ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает в понедельник, 24 июля, The Jerusalem Post.

Эти действия стали ответом на ракетную атаку со стороны палестинцев: за последние 24 часа по территории Израиля были выпущены две ракеты. Они разорвались в пустынной местности, пострадавших нет.

Как отмечало 23 июля издание The Times of Israel, нападение было совершено на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

14 июля израильские полицейские застрелили троих палестинцев, открывших по ним огонь на Храмовой горе в Иерусалиме. Преступники пытались скрыться на территории мечети Аль-Акса, после чего доступ к ней был перекрыт силами безопасности.