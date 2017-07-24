В результате вырубки в селе Ибахлы Гахского района 108 тополей природе был нанесен ущерб на сумму 42,790 манатов. Материалы по данному факту, поступившие в территориальный Гахский отдел экологии и природных ресурсов №9 Министерства экологии и природных ресурсов были расследованы в прокуратуре Гахского района.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, в результате предварительного расследования было установлено, что Ахмедов Баляр Бахтияр оглу на территории села Ибахлы незаконно вырубил 108 тополей, которые были ограждены и находились в собственности муниципалитета села Алибейли. Таким образом, мужчина нанес значительный ущерб природе.

По данному факту Гахской прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 259.2.4 (незаконная вырубка деревьев с причинением ущерба в крупном размере) УК Азербайджанской Республики.