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В Красноярске заживо сгорели азербайджанцы

 

Во время пожара в Красноярском крае погибла семья азербайджанцев, сообщают российские СМИ.

Возгорание бесхозной деревянной постройки, расположенной в километре от села Сухобузимское, произошло в ночь на понедельник, 24 июля. Местные жители вызвали спасателей, когда дым от огня уже стал виден в поселке. Пожарные боролись с огнем более 40 минут. Площадь пожара составила 104 кв. м.

В результате пожара погиб 37-летний мужчина, отец семейства, и четверо детей – мальчики 10, 6 и 3 лет и годовалая девочка. Ещё один ребёнок, 13-летний мальчик, выжил. Он получил ожоги различной тяжести, а также отравление угарным газом. Подросток находится в больнице под наблюдением медиков.

Мать семейства в момент возгорания находилась вне дома, с ней работает психолог МЧС. Причины пожара выясняются.

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