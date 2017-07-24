В Дагестане задержали двух человек за похищение министра

Двоих жителей Махачкалы задержали по подозрению в похищении министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики, передает РИА Новости.
По версии следствия, 20 июля подозреваемые похитили чиновника, угрожая ему оружием. На следующий день во время передачи части выкупа в размере 30 миллионов рублей злоумышленников задержали, а заложника освободили. Сейчас решается вопрос об аресте злоумышленников.
Возбуждено уголовное дело по статьям "похищение человека", "вымогательство" и "незаконный оборот оружия".
По данным сайта правительства Дагестана, Минстрой республики возглавляет Ибрагим Казибеков.