В Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Шакяра Мамедова прошло заседание по уголовному делу Бяновши Сулеймановой, обвиняемой в мошенничестве.

Согласно обвинительному акту, Б.Сулейманова работала секретарем по хозяйственным вопросам главы Управления SOCAR по импорту газа. Она, использовав свое служебное положение, мошенническим путем присвоила около ста тысяч манатов, принадлежавших потерпевшим - Фамилю Шукюрову, Айбениз Халиловой, Ильхаму Пашаеву и другим гражданам, которых Б.Сулейманова обещала устроить на работу в SOCAR.

Б.Сулеймановой предъявлено обвинение по статье 178.3.2 (мошенничество в крупном размере) УК Азербайджана.

В ходе заседания Бяновша Сулейманова не признала себя виновной, заявив, что передала все деньги своему бывшему мужу Эльмару Пашаеву.

Эльмар Пашаев, давший показания в качестве свидетеля, отверг показания супруги, и сказал, что владеет кафе, которое открыл давно. По его словам, никаких денег у бывшей жены не брал: «Я начал заниматься бизнесом еще во время учебы в университете. Я основал свой бизнес без денег Бяновши и не нуждался в ее деньгах», - заявил свидетель.

Б.Сулейманова обвинила бывшего мужа во лжи.

«На эти деньги он и открыл кафе. Он отбирал у меня даже те деньги, которые мне давал отец. Затем мой муж положил меня на лечение в психиатрическую лечебницу и, воспользовавшись этим, развелся со мной, предварительно оформив опеку над нашими детьми.

Эльмар советовал мне собирать деньги, прикрываясь именами высокопоставленных чиновников. Я только в лечебнице узнала о поданной на меня жалобе в прокуратуру. Я звонила своему отцу, чтобы он помог мне оттуда выписаться. Я хотела поговорить с теми, кто пожаловался на меня. Все деньги я передавала Эльмару, который просто использовал меня. Он договорился со следователем, и в итоге виноватой оказалась я», - заявила обвиняемая.

«Она лжет. После развода она лечилась в психиатрической лечебнице, а потом оказалась в тюрьме. Я с ней не виделся», - заявил Э.Пашаев.

Затем показания дала Эльзада Пашаева: «Я познакомилась с обвиняемой в салоне красоты, где я работала. Бяновша всегда вела себя высокомерно и сорила деньгами. Она пообещала устроить моего мужа Ильхама Пашаева на работу в SOCAR, сказав, что для этого нужно 25 тысяч манатов. Бяновша говорила, что она близкая родственница вице-президента SOCAR Халига Мамедова. Она обещала вернуть деньги, если не получится устроить мужа на работ. Прошло два года, но денег она нам так и не вернула», - заявила Э.Пашаева.

Затем показания дала потерпевшая Айбениз Халилова, заявив, что обвиняемая работала вместе с ее дочерью.

«Бяновша часто бывала у нас дома. Моя дочь потеряла работу. Через некоторое время нам позвонила Бяновша и сказала, что в SOCAR открылись новые рабочие места и предложила восстановить на работе в компании мою дочь за 10 тысяч манатов. Я сказала, что у нас нет таких денег. Она уверяла, что вице-президент компании женат на ее родственнице, и проблем с трудоустройством моей дочери не будет. Я поверила ей. Мы взяли деньги в кредит в банке и передали Бяновше. В то время произошла авария на платформе в море, погибли люди. Бяновша, воспользовалась этим и тянула время. Всего мы передали ей 18 тысяч манатов, и она не вернула нам ни копейки», - сказала потерпевшая.

«Я, видя, что нам не возвращают деньги, стала караулить Бяновшу у ее дома, чтобы поговорить. Там я увидела, что кроме меня ее ждут еще двое человек. Бяновша и их деньги присвоила. Меня словно током ударило. Только тогда я поняла, что Бяновша нас обманула. Я не хочу, чтобы ее осудили. Я просто прошу, чтобы нам вернули наши деньги», - сказала потерпевшая.

Очередное заседание суда состоится 26 июля.