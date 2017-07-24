В городе Байкан провинции Сиирт на юго-востоке Турции совершено вооруженное нападение на гражданское транспортное средство, передает Hürriyet.
Погиб военнослужащий, двое других - получили ранения.
В городе Байкан провинции Сиирт на юго-востоке Турции совершено вооруженное нападение на гражданское транспортное средство, передает Hürriyet.
Погиб военнослужащий, двое других - получили ранения.
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