В Гёйгельском районе житель села Гырыхлы Ильхам Гахраманов, который с 26 января 2013 года считался пропавшим без вести, был убит, говорится в сообщении пресс-службы МВД Азербайджана.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, предпринятых сотрудниками Гёйгельского РОП, стало известно, что мужчину убила его жена Айнура Гахраманова. Тело убитого она закопала рядом со стойлом.

Подозреваемая в убийстве А.Гахраманова была задержана сотрудниками Гёйгельского РОП. Во время дачи показаний она призналась в убийстве.

Тело убитого было эксгумировано и передано в Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

В настоящее время расследование по факту продолжается.