«Знойное Солнце Дамаска». Так назывался мой первый репортаж из Сирии жарким летом 1974 года. То была моя первая командировка на Ближний Восток и руины, разнесенных в клочья зданий неподалеку от нашего отеля, лучше всяких слов свидетельствовали, что «большая ближневосточная война может и кончится. Но битва за Дамаск только начинается». Этими словами заканчивался тот памятный мне репортаж.

Русский плацдарм

С тех пор журналистские пути-дороги не раз заносили меня в страну отца и сына Асадов, и если внешний облик оживленного и говорливого Дамаска словно бы опровергал мой давний прогноз, то встречи с местными политиками, не говоря уже о военных, увы, свидетельствовали о другом.

«Война для Сирии не кончилась. Есть две проблемы из-за которых когда-нибудь Америка накажет нас. Это – присутствие русских и курдский вопрос». Это – запись из беседы с Халедом Астани, с сирийским журналистом, с которым я когда-то познакомился в разбитом Бейруте, где он фактически проживал, иногда для дела появляясь в родном Дамаске. Последний раз я его видел весной 1988 года. То было время Асада-отца, когда в президенты в неопределенном будущем прочили его старшего сына Басиля.

Младший же – Башар только что закончил медицинский факультет Дамаского университета, как и положено президентскому чадо – с красным дипломом (а всего их сыновей было четверо). Однако судьбе угодно было, чтобы преемник отца-президента Басиль, погиб, врезавшись на огромной скорости в бетонное ограждение и Башару пришлось срочно переквалифицироваться из офтальмолога в кандидата в президенты.

С того времени много воды утекло. Но как выясняется проблемы, о которых мне когда-то говорил Халед Астани (он был убит при загадочных обстоятельствах в Бейруте, что для этого города являлось делом обычным) спокойно перекочевали в ХХI век. Русская речь слышна теперь не только на знаменитом дамасском суку (по нашему – базаре), но и в его голубом бездонном небе. Но не мешало бы напомнить о том, что русские на сей раз пришли в Сирию «только тогда, когда стало ясно, что правительство Башара Асада может пасть под ударами «террористов», направляемых из США, Саудовской Аравии и других «нефтяных монархий». Так считает информированный российский эксперт, генерал Леонид Ивашов.

На вопрос о том, в чем интерес арабских монархий и США, генерал отвечает, мол, как только место Асада займет человек устраивающий американцев «новые власти Дамаска разрешат строительство газопроводов из Катара через сирийскую территорию в Европу». Это так сказать альтернатива поставок туда же российского газа. Итак, «российская армия пошла в Сирию, чтобы обеспечить поставки российского газа в Европу». Но не лучше ли было сирийскому правителю найти общий язык с Вашингтоном? Эксперты говорят, что Б.Асад вместе с иранцами пытался начать свою энергетическую игру, которая помимо больших денег сулила и трансформацию Сирии в более сильного игрока в регионе.

К тому же исторические аналогии свидетельствуют, что в конце 90-х годов прошлого века бывший сирийский генерал, стажировавшийся в советских летных частях Хафез Асад попытался по примеру своего египетского коллеги наладить отношения с США, но из этого ничего не вышло. Что касается курдского вопроса – теперь он из плоскости теоретических предположений трансформировался в одно из направлений практической сирийской политики. Без создания курдской автономии урегулирование сирийской проблемы трудно себе представить. Но создание автономии механически влечет за собой перелицовку сирийского государственного устройства. Нужно ли это Б.Асаду? А его собственно никто и не спрашивает. В этом мне представляется главная разница между Дамаском 1974 года и нынешним.

Тактика Трампа и «Миссия Тиллерсона»

Американцы ранее связывавшие прекращение войны и последующие вопросы военно-политического урегулирования в Сирии с безусловным требованием – уходом действующего президента, согласились, вроде бы, повременить с вынужденной отставкой. Приходится прибегать к неопределенной лексике ввиду того, что, начиная c формата Тиллерсон- Лавров, когда Вашингтон и Москва, скрепя зубами обменялись своим видением проблемы, дипломатическая риторика сторон изобилует множеством неопределенностей.

Кроме того, американская дипломатия то и дело отказывается от ранее достигнутых (опять же вроде бы!) договоренностей. Так было, в частности, с вопросом о будущем Х.Асада, без чего дальнейшее продвижение переговорного процесса не представляется возможным. Было объявлено, что Асад остается. Но тут же последовала американская «поправка»: "Мы не видим никакого долгого политического срока для Асада и его семьи. Мы ясно это дали понять всем, мы дали понять это и в дискуссии с Россией. Мы не думаем, что Сирия сможет достичь международного признания, даже если будет успешно работать в рамках политических процессов на международной арене. Международное сообщество не согласится с Сирией под управлением режима Асада. Итак, чтобы получить признание, как в части безопасности, так и в экономике, мы действительно просим, чтобы они нашли нового лидера".

Эти «вашингтонские поправки» можно было бы спокойно принять к сведению, если бы не одно «но». Помимо прочего, тут явно бросается в глаза стремление Вашингтона говорить от имени международного сообщества. Если она так ценима – международная позиция, то зачем это самое сообщество делегировало свои полномочия Вашингтону?

Дело не только в том, что оперировать общими категориями в столь щепетильном вопросе – де-факто демонстрировать пренебрежение мнением конкретных международных организаций. А в них, к тому же по данному вопросу высказываются иные, часто противоположные точки зрения.

Просматривается в американском подходе и определенная опасность: не становимся ли мы свидетелями подмены Вашингтоном устоявшейся системы международных отношений? Уж очень чувствуется в «поправках» Госдепа влияние трамповской склонности вольно трактовать согласованные договоренности.

После оптимистических сообщений о том, что Путин и Трамп проговорили целых два часа (однако темы-то какие – Украина и Сирия, разделите два часа на число переговорщиков, отнимите время на перевод и получается вобщем-то не так уж много), после визита в Москву Тиллерсона, казалось бы можно было бы ожидать, если не прорыва, то решений по отдельным вопросам. Однако утечки из Кремля и Белого дома вкупе с бескомпромиссными заявлениями высоких официальных лиц, не говоря уже об антироссийских санкциях свидетельствуют о новых тупиках.

Впрочем, без них не бывает на сложных и противоречивых переговорах, подобных сирийскому. Настораживает настрой Белого дома и в целом американских СМИ, мнение которых принято считать отражением общественных настроений. В то время как в Москве аплодировали сообщениям о том, что Путин и Трамп подтвердили свою принципиальную позицию по поводу территориальной целостности Сирии, в американской прессе живо обсуждаются перспективы независимого Курдистана (в границах Сирии).

С другой стороны, если согласиться с вышеприведенным заявлением, то приходится признать, что до урегулирования сирийской проблемы остается также далеко, как и до встречи в Гамбурге. Правда, можно говорить о признаках нового формата – «миссии Тиллерсона». Однако появлению посланца Трампа в Москве предшествовал мощнейший ракетный удар по сирийской авиабазе. Военные успехи асадовской армии на Севере страны не производят желаемого эффекта ни на Западе, ни в самой России. «Сирийский поединок» приближается к своей кульминации. На карту поставлены перспективы российского военного присутствия в одной из «горячих точек» ближневосточного региона.

Путин отвечает

На ситуацию накладывается и личностный фактор. Итоги двухчасового разговора Путина с Трампом в Москве были встречены с повышенным оптимизмом. Западные эксперты полагают, что здесь явно надеялись достигнуть соглашения о переделе мира на сферы влияния.

Возможно в Первопрестольной недооценили особенности тактики американского президента, который как говорят русские, мягко стелет да жестко спать. Как бы там ни было, а президент России не из тех лидеров, которые готовы на худой конец смириться с проигранным боем. В конце концов проигрыш в бою, не означает поражения в войне. Но есть, как говорится, некий нюанс.

Если хотите национальная специфика. Почитать патриотическую прессу так получается Россию предали. Уж слишком неоправданно оптимистических надежд связывали определенные круги с появлением в Белом доме Дональда Трампа.

Настойчивое желание добить грозного в военном отношении противника экономическими санкциями, свидетельствует о том, что при всех своих противоречивых заявлениях Дональд Трамп последователен в одном – главном, чем он пленил массу простых американцев – Америка первая держава, самая сильная, самая богатая, короче – самая-самая. А кто не согласен с этим или не в состоянии этого понять – должен быть отброшен с пути.

А может, мы в чем-то ошибаемся, как и недавно - многие российские политики. Такое – не редкость в дипломатии. Однако можно задаться и вопросом: а в интересах ли США дальнейшее нагнетание напряженности, ужесточение противостояния с путинской Россией. Ведь в одной из последних выступлений В.Путин долго и пространно говорил об особой роли мощнейшей мировой державы – США. В этих рассуждениях явно читалось признание Америки в качестве мирового гегемона. Куда уж от этого денешься…

Другой бы на месте Трампа воспользовался бы старым добрым дипломатическим правилом – дать возможность противнику выбраться из тупиковой ситуации, если другой путь угрожает втягиванием обеих сторон в военную конфронтацию. А ведь по большому счету такой исход не устраивает и Россию, и США, и что важнее всего – весь остальной мир. Но те, кто придерживаются иной точки зрения относительно практической политики Трампа напоминают: американцы таким образом ставят на свое место Россию. Вспомните, говорят они, как Трамп де-факто оскорбил председателя КНР, когда нанес удар по аэродрому «Шайрат» во время официального визита Си Цзиньпина в США. Опять же все объясняется очень просто: китайцы заинтересованы в американском рынке… В не меньшей зависимости находится от американского капитала и Россия. «Огромные деньги вложены в американские ценные бумаги, огромные деньги взяты в кредит на Западе…Мы зависим от европейского рынка нашей нефти и нашего газа, мы зависим от курсов доллара и евро, от поставок жизненно важного импорта. Американцы все это просчитывают и бьют по сирийцам». Таково мнение московских экспертов. Они же полагают, что прекращение действия российско-американского Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечения безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии достойный ход, но не обладающей должной степенью эффективности в создавшейся ситуации. Возможно Трампа убедили, что Америка находится в шаге от гегемонизма. А кто бы в нашем грешном мире отказался от такой заманчивой перспективы…