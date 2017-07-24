Иран вводит новую валюту

Правительство Ирана одобрило переход с ныне действующей денежной единицы риала на новую - туман. Об этом сообщает в понедельник IRNA со ссылкой на секретаря кабинета министров страны Мохсена Хаджи Мирзаеи.

"Нынешнее решение направлено на упрощение денежных расчетов, - приводит агентство слова чиновника. - Один туман будет равен 10 риалам, таким образом в цифрах, отображающих цены, будет сокращен один ноль".

По словам Мирзаеи, вопрос о переходе на новую денежную единицу изучался экономической комиссией правительства последние полгода. Проект денежной реформы был представлен Центробанком ИРИ в ноябре прошлого года.

Туман имел хождение в Персии (прежнее название Ирана) до 1932 года, когда был заменен риалом. Теперь производится обратная замена.

До сих пор туман считался неофициальной денежной единицей в Иране. На купюрах Центробанка и на ценниках в магазинах фигурировал риал, но в повседневной речи иранцы почти всегда использовали слово "туман", что вносило определенную путаницу.