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США заподозрили Россию в борьбе со сланцевой нефтью

 

Представители Республиканской партии США, среди которых есть как минимум один представитель администрации президента Дональда Трампа, подозревают Россию в поддержке «зеленых» ради противодействия добыче сланцевой нефти. Об этом сообщает Politico.

Как отмечается, просьбу провести расследование этой деятельности представили в конце июня два конгрессмена — Ламар Смит и Рэнди Вебер, направившие соответствующее письмо министру финансов Стивену Мнучину.

Представители экологических организаций эти слухи опровергли, заявив, что обвинения Смита и Вебера суть попытки отвлечь внимание от новостей о предполагаемой связи администрации Трампа с Россией.

В последние несколько лет в прессе регулярно циркулировали слухи о том, что Москва пытается убедить европейские страны не вести добычу сланцевого газа, который мог бы стать альтернативой российскому топливу. В качестве одного их доказательств этого конгрессмены приводят мнение бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена. По его мнению, Россия активно работает с европейскими экологами по этой тематике. Ранее подобная информация не касалась США.

Американские экологические организации выступали против фрекинга с конца 2000-х, когда этот метод добычи природного газа и нефти из труднодоступных слоев широко распространился по стране. Экологи считают, что этот способ наносит колоссальный ущерб водным ресурсам.

В то же время, как отмечает издание, доказательств, что российские деньги поступают американским «зеленым», нет.

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