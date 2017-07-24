Мамедъяров обсудил визит Ильхама Алиева в Венгрию

Главы МИД Азербайджана и Венгрии Эльмар Мамедъяров и Петер Сиярто обсудили предстоящий визит президента Ильхама Алиева в Будапешт, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
«Стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений, расширение торговых связей, а также подготовку визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Будапешт осенью текущего года», - говорится в сообщении.
Э.Мамедъяров находится с официальным визитом в Венгрии. Главы внешнеполитических ведомств двух стран провели встречи в формате один на один и в расширенном составе.