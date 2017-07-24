Возглавляющий комиссию по государственно-правовым вопросам, а также по защите прав человека парламента Армении Грайр Товмасян, долгими бессонными ночами размышляя о судьбах своего народа, нашел наконец продуктивный метод борьбы с разъедающим страну мздоимством.

Основная идея его антикоррупционного проекта в том, что силами одной-единственной специальной структуры покончить с этим пагубным явлением невозможно. Тут нужен креативный и даже в известном смысле хитроумный маневр, заявил Грайр Варданович журналистам, уводя тему с курируемого им правого поля в сторону духовно-нравственной аффектации.

А креативность у этого государственного мужа явно зашкаливает. «Быть может, самым эффективным методом будет не создание антикоррупционных структур, а демонстрация в течение нескольких месяцев по всей стране портретов коррумпированных чиновников А один из моих друзей предложил, чтоб убийц и взяточников хоронили на построенных для таковых специальных кладбищах, чтоб последующие поколения знали, кем те были при жизни», - поделился он с потрясенными тружениками пера.

И есть от чего вздрогнуть. Это ж надо, какая отвага! Но ведь - рискует, ой, как рискует! За одну только мысль о таком некрополе, если вдуматься, можно загреметь далеко-далёко, и хорошо если только туда, а не на простенький такой сельский погост. Просто страшно делается за господина Товмасяна, ведь на кого замахнулся! Правда, на портретах на площадях можно основательно сэкономить, поскольку некоторые из известных коррупционеров там красуются уже давно. Ну а если всё же представить такое, то улиц не хватит, чтобы всех «перевешать». Одна только аллея, которую будут украшать даже не сами взяточники, а их высокопоставленные покровители протянется на несколько километров.

А кладбище?! Разве же одним обойдешься? Будто не знает наш Грайр, что сам президент, пусть и негласно, санкционировал поборы всех размеров – от миллиардов до жалких сотен драмов.

Но не стоит беспокоиться за Товмасяна – ни одна его новаторская идея не озвучивается, тем более в местных СМИ, без одобрения сверху. Новаторская затея, несомненно, самому Саргсяну показалась заслуживающей внимания – вот, мол, как мы этих гадких взяточников, не просто так, а в веках заклеймим. Свежая кость все больше ропщущему народу – нате вам!

Так что свою продуктивную идею Товмасян, скорее всего, выразил для того, чтобы прижизненно застолбить себе место на этом самом кладбище. Но земля для останков взяточников и грабителей казны и народа станет не пухом, а гнетом, так как жизненный путь абсолютно всех, без каких-либо исключений, армянских госдеятелей последней четверти века отмечен стяжательством, махинациями, а то игораздо более тяжкими преступлениями. И чем выше пост – тем изощрённее преступление.

Грайр Варданович, вероятно, запамятовал, что он сам вытворял на посту министра правосудия, какие преступления властей замалчивал, прячась за формулировкой: «нет полномочий». Так что его предложение - просто новый проект вконец распоясавшегося правительства, пожелавшего построить элитное кладбище для самих себя, любимых.