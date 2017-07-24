Азербайджан тратит на оборону больше, чем США

Девятнадцать стран мира, включая и Азербайджан, тратят на оборону, в процентном соотношении к своему ВВП, больше чем США. Об этом сообщает Стокгольмский институт исследования проблем мира.

В абсолютной сумме, США опережает весь остальной мир, но в процентном соотношении к ВВП, 19 стран тратят больше. Стоит отметить, что США тратит на оборону 3.3% общего ВВП.

Больше всех на оборону тратит Оман, данный показатель составляет 16.2% от ВВП. В убывающем порядке, за ним следует Южный Судан – 13.8%. Затем идет Саудовская Аравия, 13.7% и Алжир 6.2%.

Перечень стран, которые тратят на оборону от 4-6% своего ВВП выглядят так: Израиль и Россия – 5.4%, Азербайджан и Бахрейн – 4.6%, Армения 4.5%, Ливан 4.1% и Украина 4%.

Меньше 4%, но больше чем США в процентном соотношении тратят: Мавритания и Мьянма т 3.9% от ВВП, Бруней 3.7%, Ангола, Колумбия и Кыргызстан 3.5% и Пакистан 3.4%.

Не так давно, совсем немногие из выше перечисленных стран тратили больше США, но региональные напряженности послужили причиной милитаризации этих стран. Для сравнения, Индия тратит на оборону лишь 2.3% ВВП, а Китай 1.9%.