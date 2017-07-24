Боевые корабли НАТО прибыли в Одессу

Корабли постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) - эсминец Королевских ВМС Великобритании Duncan и фрегат ВМС Турции Yildirym - в понедельник прибыли в порт Одессы. Об этом сообщает пресс-центр командования ВМС Вооруженных сил Украины.

Программа пребывания кораблей предусматривает, в частности, совместные с военнослужащими украинских ВМС занятия по борьбе за живучесть корабля и по досмотровым операциям. Во вторник, 25 июля, корабли группы будут открыты для посещения жителями и гостями Одессы, а для экипажей подготовлена культурная программа.

Планируется, что по завершении визита корабли группы НАТО проведут в Черном море совместно с ВМС ВСУ тренировки типа PASSEX.

Командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко провел встречу с командиром похода коммодором Джеймсом Морли и командирами прибывших кораблей.

"Стороны подчеркнули важность развития сотрудничества между украинскими ВМС и НАТО, флотами стран-партнеров с точки зрения укрепления безопасности на море и в регионе", - сказано в сообщении пресс-центра.