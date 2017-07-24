Глава Дагестана о бедственном положении парка Низами

В азербайджанских СМИ неоднократно писалось об удручающем положении в парке Низами в Дербенте. Представители азербайджанской интеллигенции Дербента довольно части призывали дагестанские власти взяться за реконструкцию парка и самого памятника.

Похоже, дагестанские власти отреагировали на призывы общественности.

Как сообщает РИА дербент, 23 июля глава Дагестана Рамазан Абдулатипов в рамках рабочей поездки в город Дербент осмотрел парк Низами и дома для переселенцев по программе ветхого и аварийного жилья.

После осмотра парка, Абдулатипов указал на необходимость в кратчайшие сроки реконструировать его. При этом, по его словам, финансирование для проектирования и реконструкции парка будет обеспечено.

«Нельзя так равнодушно относиться к своей истории! Ведь это один из символов города. Именно здесь, в одной из самых зеленых зон Дербента некогда отдыхали все горожане. Важно вновь придать парку ту былую значимость, благоустроить его», — сказал Рамазан Абдулатипов.