Подписаться на уведомления
 

Глава Дагестана о бедственном положении парка Низами

Автор: Отдел информации 

В азербайджанских СМИ неоднократно писалось об удручающем положении в парке Низами в Дербенте. Представители азербайджанской интеллигенции Дербента довольно части призывали дагестанские власти взяться за реконструкцию парка и самого памятника.

Похоже, дагестанские власти отреагировали на призывы общественности.

Как сообщает РИА дербент, 23 июля глава Дагестана Рамазан Абдулатипов в рамках рабочей поездки в город Дербент осмотрел парк Низами и дома для переселенцев по программе ветхого и аварийного жилья.

После осмотра парка, Абдулатипов указал на необходимость в кратчайшие сроки реконструировать его. При этом, по его словам, финансирование для проектирования и реконструкции парка будет обеспечено.

«Нельзя так равнодушно относиться к своей истории! Ведь это один из символов города. Именно здесь, в одной из самых зеленых зон Дербента некогда отдыхали все горожане. Важно вновь придать парку ту былую значимость, благоустроить его», — сказал Рамазан Абдулатипов.

1274 просмотров


Старости
Популярный российский певец Бахтияр Алиев: «С диаспорой совместных дел не имеем»
Популярный российский певец Бахтияр Алиев: «С диаспорой совместных дел не имеем» эксклюзив
Наша погода
Сегодня 31° / 22°
25 Июл 30° / 23°
26 Июл 31° / 23°
27 Июл 33° / 24°

Наши деньги
1 USD   =   1.7012 AZN
1 EUR   =   1.9856 AZN
1 RUB   =   0.0286 AZN

Новостная лента

Преступник напал с бензопилой на прохожих в Швейцарии
Необычное ограбление в Москве: украли зимбабвийские доллары и азербайджанские манаты
Утонули двое детей из Агстафы
Российские войска захватили часть нефтепровода Баку-Супса
Германия предложила расширить санкции против России
Азербайджанцы снова в лидерах по покупке недвижимости в Турции
Премьера Японии обвинили в кумовстве
Эмин Агаларов: «Я продаю недвижимость в США. Она мне не нужна» эксклюзив
Палестинец с ножом напал на израильтянина
Али Инсанова перевели в колонию строгого режима
Бывшего главврача освободили в зале суда
Турция не откажется от системы "все включено"
Посол Азербайджана в Украине о похищении азербайджанских бизнесменов
Террористы ПКК насильно собирают в свои ряды молодых сирийцев
Глава Дагестана о бедственном положении парка Низами
Популярный российский певец Бахтияр Алиев: «С диаспорой совместных дел не имеем» эксклюзив
Боевые корабли НАТО прибыли в Одессу
Азербайджан тратит на оборону больше, чем США
Кладбище для коррумпированных чиновников в Армении реплика С.Джагинян
Мамедъяров обсудил визит Ильхама Алиева в Венгрию
В Барде мужчина жестоко расправился с женой и детьми обновлено
Тысячи грузин не вернулись из Евросоюза После введения безвизового режима
В Баку будет ветрено
Директора газеты «Азадлыг» приговорили к трем годам тюрьмы Haqqin.az из зала суда
Олигарха Дуньямина Халилова приговорили к 13 годам тюрьмы
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться