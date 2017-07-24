Террористы ПКК насильно собирают в свои ряды молодых сирийцев

Террористы ПКК и PYD, для увеличения числа своих вооруженных формирований, насильно призывает молодежь к «самообороне». Это происходит в деревнях Африна, на севере провинции Алеппо, передает агентство Anadolu со ссылкой на местные источники.

Террористы забирают как минимум одного человека из каждой семьи, без разграничения мужчина это или женщина.

Некоторые жители деревень, чтобы не попасть в руки террористов, уходит в горы или в другие безопасные места. Для того, чтобы вернуть «дезертиров», группировки берут в заложники родителей сбежавших.