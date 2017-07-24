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Бывшего главврача освободили в зале суда

 

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу обвиняемого в коррупции бывшего главного врача Наркологического диспансера города Баку Гусейна Гасанова и регистратора диспансера Матанат Шамчиевой.

Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева был зачитан приговор, согласно которому Г.Гасанов осужден условно с испытательным сроком на 2 года.

Матанат Шамчиева также осуждена условно с испытательным сроком на 2 года.

Отметим, что на основании поступивших на «Горячую линию 161» жалоб граждан о том, что в Наркологическом диспансере города Баку требуют деньги для выдачи справки о нахождении на учете, Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре и Министерство здравоохранения провели расследование. В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий появились основания утверждать, что в январе-феврале 2017 года главный врач Наркологического диспансера города Баку Гусейн Гасанов через регистратора диспансера Матанат Шамчиеву требовал у различных граждан определенную сумму денег взамен на выдачу справки о нахождении на учете.

В связи с этим в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре было возбуждено уголовное дело. Им было предъявлено обвинение по статье 311.1 (получение взятки), решением суда в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

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