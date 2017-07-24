Али Инсанова перевели в колонию строгого режима

Адвокаты Али Инсанова подали апелляционную жалобу на приговор, вынесенный судом в отношении экс-министра здравоохранения Азербайджана Али Инсанова, передает АПА.

Как заявил адвокат бывшего министра Тогрул Бабабев, жалоба представлена в Верховный суд. Заседание по этой жалобе пройдет в ближайшее время.

Адвокат добавил, что Али Инсанов переведен из следственного изолятора в колонию строгого режима №11. Т.Бабаев отметил, что Али Инсанов чувствует себя хорошо и у него нет жалоб на условия содержания.

Напомним, что 7 апреля в Гарадагском районном суде завершился судебный процесс по уголовному делу экс-министра здравоохранения Азербайджана Али Инсанова. Согласно приговору суда, Али Инсанов был лишен свободы на 7 лет и 5 дней.