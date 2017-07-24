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Палестинец с ножом напал на израильтянина

 

Палестинец напал с ножом на израильтянина в городе Петах-Тиква, пишет газета "Гаарец".

Инцидент произошел рядом с кафе. Нападавший из города Калькилия на территории Западного берега реки Иордан был задержан полицией.

Отмечается, что жертвой нападения стал мужчина из бедуинского поселка Арара. Он получил тяжелые ранения.

Нападение произошло на фоне массовых протестов палестинцев против металлоискателей, установленных Израилем у входов на иерусалимскую Храмовую гору — третью по значимости святыню ислама.

В Иерусалиме в столкновениях за пятницу и субботу погибли четверо палестинцев, сотни получили ранения. Трое израильтян стали в пятницу жертвами нападения вооруженного ножом палестинца.

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