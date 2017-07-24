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Эмин Агаларов: «Я продаю недвижимость в США. Она мне не нужна» эксклюзив

Автор: Владимир Решетов, спецкор, Рига 

Как уже сообщал ранее haqqin.az , в Юрмале начался третий фестиваль Лаймы Вайкуле „Laima. Jurmala. Rendez-vous”. После репетиции заключительного концерта фестиваля  Эмин Агаларов сразу же удалился отдыхать, категорически отказавшись отвечать на вопросы одного из западных телеканалов. Но мне все же удалось задать вопросы Эмину. Ему трудно было отказать порталу haqqin.az. Правда, ответы были весьма лаконичными.

- Как вам нравится фестиваль «Рандеву»?

- Прекрасный, замечательный, красивый летний фестиваль.

- Фестиваль «Жара - 2017» - кто автор идеи?

- Нас трое – я, Григорий Викторович Лепс, Сергей Витальевич Кожевников (основатель «Русского радио» и премии «Золотой граммофон». - Авт.).

- Ваш отец поддерживает конкурс имени Муслима Магомаева в Москве. Ожидается ли что-то подобное в Баку?

- Да. Мы планируем сделать какой-нибудь концерт, посвященный непосредственно этой дате – 75-летию Муслима Магометовича.

- Поете ли вы песни из репертуара Рашида Бейбутова и Муслима Магомаева?

- Магомаева - пою, Бебутова – нет.

- Вопрос, не касающийся музыки. Для чего вы продаете недвижимость в Соединенных Штатах Америки?

- Ну, я там не бываю, она мне не нужна. Продаю ее давно.

- Спасибо! Желаю вам успешной продажи и надеюсь, что в Баку на фестивале вам тоже все удастся! Будете ли вы там петь с Лаймой Вайкуле?

- Посмотрим. Будем с ней петь сегодня (23 июля. - Авт.).

Эмин вечером выходил на сцену не раз – вначале открывал в дуэте с Лаймой последний фестивальный концерт. Потом он пел соло, сразу же покорив зал и силой голоса и проникновенностью исполнения и заведя публику, как говорится, с полуоборота. А потом к нему присоединился Григорий Лепс, и они дуэтом спели песню «Ну, с добрым утром, Земля!..» - ей в зале многие подпевали.

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