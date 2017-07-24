Азербайджанцы снова в лидерах по покупке недвижимости в Турции

В первой половине 2017 года, иностранцы купили в Турции 9595 квартир, что на 2.3% больше показателей прошлого года. Об этом сообщает Институт статистики Турции (TÜİK).
Граждане Азербайджана на протяжении многих лет входят список лидеров.
В этом году, первое место среди иностранцев заняли граждане Ирака, которые которого приобрели 1645 квартир в Турции.
Второе место заняла Саудовская Аравия – 1517 квартир. Затем следует Кувейт – 798, Россия – 600, Афганистан – 524.
Азербайджанцы купили 333 квартиры, и заняли шестое место.