Азербайджанцы снова в лидерах по покупке недвижимости в Турции

В первой половине 2017 года, иностранцы купили в Турции 9595 квартир, что на 2.3% больше показателей прошлого года. Об этом сообщает Институт статистики Турции (TÜİK).

Граждане Азербайджана на протяжении многих лет входят список лидеров.

В этом году, первое место среди иностранцев заняли граждане Ирака, которые которого приобрели 1645 квартир в Турции.

Второе место заняла Саудовская Аравия – 1517 квартир. Затем следует Кувейт – 798, Россия – 600, Афганистан – 524.

Азербайджанцы купили 333 квартиры, и заняли шестое место.