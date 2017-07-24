Германия предложила расширить санкции против России из-за поставленных в Крым турбин Siemens, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатические источники.
По данным агентства, Берлин предложил добавить в санкционный перечень три-четыре российских гражданина и организации. Евросоюз может обсудить новые санкции в среду.
В Siemens отказались комментировать эту информацию.
Ранее немецкий концерн заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым, предложив аннулировать контракт и выкупить их. Siemens намерен разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с фирмами, которые контролирует государство.