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Российские войска захватили часть нефтепровода Баку-Супса

Автор: Грузинское бюро haqqin.az 

Российские вооруженные силы продвинулись вперед в направлении  на села Карапила Каспского района Грузии. При этом часть нефтепровода перешла под контроль россиян, сообщает грузинское издание "Резонанси".

Служба Государственной Безопасности Грузии подтвердило информацию, распространенную Резонанси.

«Российские войска отметили т.н. границу к югу от села Орчосани, около села Карапила и вдоль реки Тортла. По оценке СГБ, это действие является продолжением незаконного процесса так называемой бордеризации. В МИД Грузии данное действие оккупантов называют провокацией и заявляют, что попытаются остановить данное продвижение вместе с международными партнерами», - пишет газета «Резонанси». 

«Мы очень строго оцениваем этот факт, как и все предыдущие. Мы вместе с партнерами работаем над тем, чтобы остановить этот процесс. В первую очередь, это провокация и очень важно остановить это действие вместе с международным сообществом. Это та политика, которую мы будем активно проводить», - заявил глава МИД Михаил Джанелидзе.

Бригадный генерал, военно-политический аналитик Амиран Салуквадзе в интервью «Резонанси» заявил, что российские войска пытаются восстановить т.н. границу, которая была во время СССР.

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