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Необычное ограбление в Москве: украли зимбабвийские доллары и азербайджанские манаты

 

Приезжий из Абхазии украл из квартиры пенсионерки на юге столицы деньги и ювелирные изделия. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, 51-летний безработный похитил около 50 миллиардов зимбабвийских долларов, которые не представляют какой-либо ценности, тысячу азербайджанских манат (эквивалентны примерно 35 тысячам рублей) и 100 долларов США.

Подозреваемого, не имеющего постоянного места жительства в Москве, задержали неподалеку от места преступления. Он рассказал, что забрал драгоценности и наличные из квартиры на улице Криворожская.

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