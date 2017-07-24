Венгрия интересуется азербайджанским газом

Будапешт заинтересован в поставках азербайджанского газа в Венгрию. Об этом министр иностранных дел и торговли Петер Сиярто сказал на встрече с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«Азербайджан является важным партнером Европы в обеспечении энергетической безопасности, и Венгрия заинтересована в импорте азербайджанского газа», - приводит пресс-служба МИД Азербайджана слова П.Сиярто.

Венгерский министр также выразил полную поддержку новому стратегическому соглашению, которое в настоящее время обсуждается между Азербайджаном и ЕС.