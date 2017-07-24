Подписаться на уведомления
 

Венгрия интересуется азербайджанским газом

 

Будапешт заинтересован в поставках азербайджанского газа в Венгрию. Об этом министр иностранных дел и торговли Петер Сиярто сказал на встрече с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«Азербайджан является важным партнером Европы в обеспечении энергетической безопасности, и Венгрия заинтересована в импорте азербайджанского газа», - приводит пресс-служба МИД Азербайджана слова П.Сиярто.

Венгерский министр также выразил полную поддержку новому стратегическому соглашению, которое в настоящее время обсуждается между Азербайджаном и ЕС.

317 просмотров


Старости
Популярный российский певец Бахтияр Алиев: «К сожалению, с диаспорой совместных дел не имеем»
Популярный российский певец Бахтияр Алиев: «К сожалению, с диаспорой совместных дел не имеем» эксклюзив
Наша погода
Сегодня 32° / 22°
25 Июл 30° / 23°
26 Июл 31° / 23°
27 Июл 33° / 24°

Наши деньги
1 USD   =   1.7012 AZN
1 EUR   =   1.9856 AZN
1 RUB   =   0.0286 AZN

Новостная лента

Эрдоган на переговорах в Катаре
Слон убил испанского туриста в Эфиопии
Столкновения в Израиле: сотни раненых палестинцев
Тяжелое ДТП в Товузе
Адвокат: «Экстрадиция Лапшина пока невозможна»
Мощный взрыв в Пакистане Много жертв
Опальный принц: сложность воспринимается как слабость наш комментарий
Евросоюз готов продолжить диалог с Турцией
Роухани приглашает Ильхама Алиева
Саргсян прервет свой отпуск ради инаугурации Роухани
В России судят бывшего мэра Дербента
Азербайджанский и армянский футболисты будут играть в одной команде
В Ашхабаде снесли памятник Туркменбаши
Машаллаху Ахмедову сократили срок до двух лет
Молодых азербайджанцев судят за нападение на российских полицейских
Венгрия интересуется азербайджанским газом
Коалиция бомбит Сирию
Преступник напал с бензопилой на прохожих в Швейцарии
Необычное ограбление в Москве: украли зимбабвийские доллары и азербайджанские манаты
Утонули двое детей из Агстафы
Российские войска захватили часть нефтепровода Баку - Супса
Германия предложила расширить санкции против России
Азербайджанцы снова в лидерах по покупке недвижимости в Турции
Премьера Японии обвинили в кумовстве
Эмин Агаларов: «Я продаю недвижимость в США. Она мне не нужна» эксклюзив
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться