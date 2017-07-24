Молодых азербайджанцев судят за нападение на российских полицейских

Отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Рязанской области завершил расследование уголовного дела в отношении двух 27-летних уроженцев Азербайджана.

По версии следствия, вечером 22 ноября 2016 года пьяные мужчины назначили встречу знакомому полицейскому. Во время встречи один из обвиняемых ударил ножом в лицо сотрудника правоохранительных органов. После этого злоумышленники скрылись с места преступления.

Во время оперативно-розыскных мероприятий 25 ноября 2016 года на территории Михайловского района полицейские остановили автомобиль, на котором передвигались разыскиваемые, находившиеся в состоянии наркотического опьянения. При задержании один из них выстрелил в полицейских из травматического пистолета, второй – из обреза ружья. Никто из сотрудников полиции не пострадал.

Следствие собрало достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело уже направлено в суд.