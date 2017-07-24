Азербайджанский и армянский футболисты будут играть в одной команде

Словацкий футбольный клуб «Жилина», за который выступает форвард сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев, привлечет в свои ряды армянина Ваана Бичахчяна.

Сообщается, что представители словацкого клуба долгое время следили за Бичахчяном и решили приобрести игрока. Ожидается, что сделка будет оформлена в ближайшие два дня, передает football365.am.

18-летний полузащитник команды «Ширак» и молодежной сборной Армении был на карандаше у селекционеров российских клубов «Зенит» и ЦСКА, а также итальянской «Фиорентины». В московском клубе Бичахчян даже был на просмотре.

На Бичахчяна претендовал и турецкий «Галатасарай», но от этого варианта армянин якобы отказался.

Рамиль Шейдаев перешел в «Жилину» прошедшей зимой и выступает в составе чемпиона Словакии в качестве арендуемого игрока. 21-летний футболист сборной Азербайджана принадлежит турецкому «Трабзонспору».