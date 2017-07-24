В России судят бывшего мэра Дербента

В Ессентуках начался судебный процесс над бывшим мэром Дербента Имамом Яралиевым. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Уголовное дело было возбуждено по статье 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления").

По версии следствия, в 2012 - 2013 годах Яралиев незаконно подписал четыре постановления о внесении в реестр муниципальных земель Дербента 11 земельных участков общей площадью более 12 тыс кв. м, находившихся в федеральной собственности, напоминает РИА "Дагестан".

Имам Яралиев занимал пост мэра Дербента с 2010 по 2015 годы.