Жизнь американских руководителей, казалось бы, как на ладони, и то постоянно, дня не проходит, выскакивают какие-то новые неожиданные обстоятельства, связанные с Дональдом Трампом и его семейством. О том, что происходит за кулисами арабских монархий, знать очень трудно. Тем интересней информация, которую удалось раздобыть Reuters от своих источников, близких к саудовскому принцу Мохаммеду бин Найефу, еще недавно занимавшего позицию коронного принца, то есть наследника действующего короля Салмана, но уступившего ее своему молодому племяннику, сыну короля Мохаммеду бин Салману.

Собственно, обстоятельств этой отставки и удалось прояснить журналистам. 57-летний принц бин Найеф руководил в стране министерством внутренних дел и спецслужбами. При прежнем короле Абдалле принц работал помощником министра внутренних дел - своего отца, принца Найефа, и уже был известен как организатор антитеррористических мер и ярый противник «Аль-Каеды».

27 августа 2009 года на него было совершено покушение. Заявивший о своей готовности сдаться террорист был доставлен в Саудовскую Аравию на личном самолете бин Найефа и на празднование священного месяца Рамадан был допущен в дом принца, поскольку его считали важным информатором. Вечером террорист-смертник сказал, что у него срочное дело к принцу, якобы он получил важные сведения по мобильному телефону, и охрана позволила ему приблизиться к бин Найефу на достаточно близкое расстояние.

Принца спасло то, что джихадист от волнения, что ли, выронил мобильный телефон и взрывное устройство сработало раньше. Специфическое обстоятельство: взрывчатку умелец прятал у себя в заднем проходе. Мохаммед бин Найеф получил небольшие ранения, кроме смертника никто больше не пострадал. Тот эпизод сыграл самую непосредственную роль в отстранении принца с позиции наследного принца. Те ранения оставили о себе память в виде серьезных болей, которые испытывал пострадавший, и чтобы их снять, он принимал и принимает сильные болеутоляющие средства.

Зависимость бин Найефа от лекарств послужила если не причиной, то поводом для его отстранения. Король Салман в личной беседе в своем дворце заявил принцу, что медпрепараты влияют на качество принимаемых им решений, это недопустимо, и он должен уйти. Бин Найеф был шокирован неожиданным поворотом.

Конечно, возвышение Мохаммеда бин Салмана, любимого сына короля, не было ни для кого секретом, но опытный в царедворских делах бин Найеф не ожидал, что его собственное отстранение произойдёт так быстро и таким образом. Одна из причин уверенности главного специалиста Саудовской Аравии по антитеррору в собственной незаменимости были его тесные и доверительные отношения с западными спецслужбами.

Бин Найеф, по словам инсайдеров, поначалу отказался слушать короля, но прибывшие принцы вынудили его подчиниться и принести присягу новому кронпринцу Мохаммеду бин Салману. Кадры дядюшки бин Найефа, целующего руку племяннику и произносящего клятву верности, были тут же показаны по государственному телевидению. Дескать, все видели.

Сейчас бывший наследный принц, которого лишили государственных постов, не покидает свой дворец, ему позволено встречаться лишь с ближайшими родственниками, официальные лица его избегают. Хотя информацию, будто он находится под домашним арестом, категорически властями отрицается. Говорят, среди прочего Мохаммед бин Найеф был противником операции по жесткому принуждению Катара к отказу от опасно самостоятельной политики. Скорее всего отставка вызвана сочетанием факторов. В регионе явно чувствуется запрос на жесткую силовую политику, и новым стандартам бин Найеф, мастер неочевидных запутанных игр, уже не отвечает. Сложность воспринимается как слабость.