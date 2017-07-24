Мощный взрыв произошел в Лахоре, передает Reuters.
В результате взрыва погибли 11 человек, 19 ранены.
Причины взрыва еще не выяснены.
Мощный взрыв произошел в Лахоре, передает Reuters.
В результате взрыва погибли 11 человек, 19 ранены.
Причины взрыва еще не выяснены.
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