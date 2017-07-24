Адвокат: «Экстрадиция Лапшина пока невозможна»

На повестке дня не стоит вопрос об экстрадиции блогера Александра Лапшина, осужденного на три года решением Бакинского суда по тяжким преступлениям, сказал в понедельник Trend адвокат Лапшина Эдуард Чернин.

Адвокат отметил, что это невозможно до тех пор, пока решение суда не ступило в силу.

«Приговор в отношении Лапшина еще не вступил в законную силу. Поэтому пока он содержится в первом Бакинском СИЗО. На следующей неделе я встречусь с ним. После встречи станет известно, будет ли подаваться апелляция на решение суда. Пока Лапшин не принял никакого решения относительно этого», - отметил Чернин.