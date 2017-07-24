Столкновения в Израиле: сотни раненых палестинцев

Израильские полицейские ранили свыше 900 палестинцев, в ходе волнений, начавшихся после решения израильских властей установить металлоискатели у входа в мечеть Аль-Акса, сообщает Aljazeera.
Палестинские больницы уже переполнены, есть опасения что приток пострадавших и раненных продолжится, если беспорядки не остановятся.
Большинство ранений связаны с использованием стальных пуль, покрытых резиной, использованных израильскими силами безопасности.
Международные организации по правам человека уже осудили Израиль за использование таких пуль.