Слон убил испанского туриста в Эфиопии

В природном парке Чебера-Чарчара на юге Эфиопии слон убил туриста из Испании. Об этом сообщает Ezega.

По словам очевидцев, мужчина грубо нарушил правила безопасности: он вышел из автомобиля и слишком близко подошел к животному, желая сделать эффектную фотографию. Слон сбил его с ног хоботом, а затем проткнул бивнем.

Правительство Испании подтвердило смерть своего подданного. Решается вопрос о возвращении тела мужчины на родину. Его имя не называется.

30 октября 2015 года сообщалось, что на востоке Таиланда дикий слон напал на сборщиков каучука. Инцидент произошел в провинции Чантхабури. Погибли двое мужчин. По данным полиции, они работали на плантации в трех километрах друг от друга и случайно оказались на пути животного.

Слон схватил их хоботом, поднял в воздух и бросил на землю, после чего пронзил бивнями. От нападения животного пострадала также женщина, которая работала вместе с одним из погибших, — у нее были сломаны обе ноги.